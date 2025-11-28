Home / News

AWS Unveils Route 53 “Accelerated Recovery” to Bolster DNS Resilience

By CircleID Reporter
  • November 28, 2025, 8:03 am PST
  • Views: 189
AWS is rolling out a new business-continuity feature for Amazon Route 53 aimed at reducing the impact of regional service disruptions, following a series of DNS-related outages in its US East (N. Virginia) region. The initiative, called Accelerated Recovery, promises customers the ability to continue making DNS changes within a 60-minute recovery time objective during regional failures.

Industry demand: AWS acknowledged the move is driven by strong customer demand—especially from regulated industries such as banking, FinTech, and SaaS—that require the ability to adjust DNS records even during service instability. Recent incidents, including a major US East outage that disrupted global applications and services such as Ring, Snapchat, and Duolingo, highlighted the operational risks of DNS bottlenecks. Reporting by The Register, citing 2022 Gartner research, previously flagged AWS’ US East region as a structural weak point.

Operational continuity: According to AWS, the new capability maintains access to essential Route 53 API operations during outages, enabling organisations to update DNS records, provision new infrastructure, and reroute traffic without having to wait for full service restoration. Senior Solutions Architect Micah Walter emphasised that customers do not need to adopt new APIs or modify automation pipelines, as Accelerated Recovery works with existing Route 53 endpoints.

AWS maintains that availability across its global infrastructure remains high, but said the enhancement adds predictability for mission-critical workloads requiring guaranteed continuity during regional disruption. Accelerated Recovery currently applies only to public hosted zones and is available at no additional cost. Private hosted zones are not supported.

Filed Under

